3 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SAHTE İÇKİYİ SATAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, 3 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan sahte içkiyi sattığı belirtilen Muzaffer Güçer, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Bolvadin'de yaşayan Muharrem Sınık (51), Muzaffer Güçer ve Hasan Hüseyin K. ile Çobanlar ilçesinde yaşayan Hüseyin D., temin ettikleri sahte içkileri tükettikten sonra rahatsızlanınca 16 Kasım'da hastaneye başvurdu. Alkol zehirlenmesinden komaya giren ve görme yetisini kaybeden Sınık, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 14 ve 15 Kasım'da evlerinde ölü bulunan Ercan Üstündağ (29) ile Basri Çamlı'nın (58) da alkolden zehirlendiği değerlendirilerek, soruşturma genişletildi.

Sahte içki zehirlenmesi nedeniyle Afyonkarahisar ve Bolvadin'deki hastanelerde tedavileri tamamlanan Muzaffer Güçer, Hüseyin D. ve Hasan Hüseyin K., taburcu edildi. Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 kişinin ölümüne neden olan sahte içkiyi sattığı belirtilen Muzaffer Güçer'i taburcu edilmesinin ardından gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Adliyesi'ne sevk edildi.