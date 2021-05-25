3 kişinin öldüğü akraba kavgasındaki 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

- 3 kişinin öldüğü akraba kavgasındaki 4 zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Taşlı kırsal mahallesinde akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada 3 kişinin öldüğü ve 6 kişinin de yaralandığı olayla ilgili 4 zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

22 Mayıs'ta iki akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle meydana gelen kavgada 3 kişi öldü, 6 kişide yaralanmıştı. Kavga sonrası olay yerinden kaçan zanlılara yönelik Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 4 zanlı bir araç içerisinde bir adet kaleşnikof piyade tüfeği ile birlikte Suriye'ye kaçmaya çalışırken JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Operasyonun ardından adli işlemlerin tamamlanmasıyla Siverek Adliyesine çıkarılan Halil, Bedir, Mehmet ve Ali Demirkan isimli zanlılar 'Kasten Adam Öldürme' ve 'Ateşli Silah Bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.