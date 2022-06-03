3 kişinin yaralandığı arazi kavgasının görüntüsü ortaya çıktı

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesi Oymaağaç mahallesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga sonucu 3 kişi silahla vurularak yaralandı. Yaşanan kavga anının görüntüsü ortaya çıktı.

Beypazarı ilçesine bağlı Oymaağaç mahalleinde arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan kavga kanlı bitti.

Edinilen bilgilere göre Oymaağaç Mahallesinde meydana gelen olayda, Ahmet T. tartıştığı İ.A, E.A, ve H.H.A isimli şahısları üzerinde bulunan silahla vurarak yaraladı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi yönlendirildi. Yaralılar ambulanslarla Beypazarı Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Ahmet T., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.