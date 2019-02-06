Son Dakika Haberleri: 3 Kişinin Yaralandığı Kavga Anı Güvenlik Kamerasında

3 Kişinin Yaralandığı Kavga Anı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

BURSA'da 2 grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de yüzüne vurulan içki şişesiyle yaralandı.

3 Kişinin Yaralandığı Kavga Anı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
BURSA'da 2 grup arasında yol verme nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi bıçakla, 1 kişi de yüzüne vurulan içki şişesiyle yaralandı. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan hızla geçtiği belirtilen 16 ABC 707 plakalı otomobildeki grupla sokakta duran kişiler arasında iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sandalyelerin de kullanıldığı kavgada  B.D. yüzüne vurulan içki şişesiyle, A.D. ve B.S. ise vücudunun çeşitli bölgelerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, yaralılar otomobilleri ile çevredeki hastanelere gitti.

Polis ekipleri olaya karışan  6 kişiyi gözaltına alırken, kavga anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:38 Kaynak: DHA

Polis, Osmangazi, Bursa, kavga, 3. Sayfa
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