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Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika

Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

06.02.2022 09:53

Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kırıkkale- Ankara D-200 kara yolu üzerindeki Yeni Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan sanayi sitesine giden otomobil sürücüsü, Kırıkkale istikametine seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan iki otomobil de maddi hasar oluştu. Kazada yaralanan Mehmet B. (68), İbrahim D. ve Yılmaz N. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada
Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada

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Kırıkkale, Otomobil, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırıkkale'de 3 kişinin yaralandığı kaza anı kamerada - Son Dakika
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