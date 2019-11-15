3 kişinin yaralandığı kaza anı kameraya yansıdı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karabük'ten Safranbolu yönüne giden Bahar Bayram (30) yönetimindeki 06 GCP 76 plakalı otomobil, özel bir hastanenin önünde kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve Fatih Yılmaz'ın (25) kullandığı 34 BTB 797 plakalı otomobille çarpıştı.

Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve Bayram'ın yanındaki Hatice Burke yaralandı. Aracında sıkışan Bahar Bayram, uzun uğraşlar sonunda araçtan çıkartılabildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Bahar Bayram'ın aracının kontrolünü kaybederek karşı şeride geçtiği ve Fatih Yılmaz'ın kullandığı otomobile çarpması yer alıyor.