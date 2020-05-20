3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı trafik kazası bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir'den Turgutlu istikametine seyir halinde olan Ergün Y. (27) kullandığı 45 SB 1581 plakalı hafif ticari araçla, Çepnidere kavşağından karayoluna çıkış yapmak isteyen Çağlayan K. (38) yönetimindeki 45 AEL 858 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 45 AEL 858 plakalı araç sürücüsü Çağlayan K. ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail K.(49) ve Ferdi K. (40) yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 05:50 Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Bir dönemin sabah şekeriydi! Ünlü sunucu gecelikli pozuyla büyüledi Kanser tedavisi gören Özkan Uğur kamera karşısına geçti! İşte son hali Şarkıcı Edis'in yatakta sarmaş dolaş poz verdiği kadın müzisyen Aybüke Albere çıktı Ersin Korkut, arkadaşlarının kendisine aldığı köpeğin fotoğrafını duygusal bir mesajla paylaştı Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacıları ve ünlü isimlerle yeni bir yarışma programı çekecek Nisa, DJ'lik yapabileceği ödülü kaybettiği için üzülen Cemal Can için boyalarla DJ masası çizdi Şarkıcı Berdan Mardini, memleketi Mardin'e gül suyu fabrikası kurdu Karın kaslarını gösterip poz veren Defne Samyeli, fiziğiyle dikkat çekti Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi Güzel oyuncu, parasızlıktan kıyafetlerini satmaya başladı Şarkıcı KADR, sokakta yaşayan vatandaşlara yemek dağıttı Yeğeniyle fotoğraf paylaşan Selin Ciğerci, kendisini cinsiyet değiştirme operasyonundan eleştiren kişiye sert çıktı İrem Derici'den ilginç itiraf: Arkadaşlarım sürekli arayınca telefonun sim kartını yedim Aydilge, sağlıkçılara armağan ettiği şarkıdan bahsederken gözyaşlarına boğuldu Emmy ödüllü oyuncu Haluk Bilginer, Alex Rider adlı İngiliz dizisinde başrol oynayacak