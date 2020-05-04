3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında - Son Dakika

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı yakındaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Ziya Tıkıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ali Kılınç' yönetimindeki 42 HG 186 plakalı otomobil ile Kadir Bilal Öz'ün kullandığı 58 NU 703 plakalı otomobil kontrolsüz kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile Kılınç'ın yanındaki Oktay Kılınç yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde iki otomobilin kavşakta çarpışmasının ardından çevredekilerin yardıma koşmaları yer alıyor.Çevre esnafı Mehmet Haytan, kazayı görünce yardım ettiği, durumu sağlık ekiplerine bildirdiğini söyledi. Haytan, kazada can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirtti.