Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış - Son Dakika

Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış

07.10.2020 13:48
Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış, System.String[]

Son dakika gündem haberi: KARAMAN'da, 3 kişinin yaralandığı, iş yerine yönelik silahlı saldırıda azmettirici olduğu öne sürülen Ramazan Ç. (26) ile aracın sahibi arkadaşı Fatih Ç. (31) yakalandı.

KARAMAN'da, 3 kişinin yaralandığı, iş yerine yönelik silahlı saldırıda azmettirici olduğu öne sürülen Ramazan Ç. (26) ile aracın sahibi arkadaşı Fatih Ç. (31) yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişinin, saldırıda kullanılan sahte plakalı otomobilin, 100'ün üzerinde mobese ile güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu modeli ve kırık sol ön jantı sayesinde yakalandığı ortaya çıktı. Ramazan Ç.'nin talimatıyla İstanbul'dan gelip, saldırıyı gerçekleştirerek, tüfekle ateş ettiği öne sürülen eniştesi M.E.S. (29), aracı kullanan S.K. ile tabancayı kullanan kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışma sürdürülüyor.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde meydana geldi. Çiçekçi Erdinç B., arkadaşları Süleyman Ö. (32), Mehmet B. (28) ve Kemal K. (28) ile oturduğu sırada iş yerinin önüne otomobil geldi. Otomobilden inen ve yüzlerinde siyah cerrahi maske bulunan 2 şüpheliden biri tabanca, diğeri ise pompalı tüfekle iş yerine ateş açtı. Rastgele açılan ateş sonucu Süleyman Ö. bacaklarından, Mehmet B. kolu ve bacağından, Kemal K. ise sırtından yaralandı. Saldırganlar, geldikleri otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Saldırı anı ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde pompalı tüfek olan saldırganın, iş yerinin kapısına kadar gelerek ateş açtığı, diğer saldırganın ise otomobilin yanında tabanca ile ateş ettiği görüldü. POLİS, KENTTEKİ AYNI MODEL ARAÇLARI TEK TEK İNCELEDİ Saldırının ardından çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği, özel ekip kurdu. Özel ekip, saldırıda kullanılan otomobildeki 14 GF 200 plakanın sahte olduğunu belirledi. Bunun üzerine araştırmasını genişleten polis, bölgedeki 100'ün üzerinde kamerasının kayıtlarını inceledi. Aracın 1996 ile 2004 model, sol ön jantının kırık ve plaka kısmında yapışkanlar olduğunu belirledi. Ardından kentteki aynı model ve marka araçların sahibine ulaşılıp, tek tek kontrol edildi. Polis, sanayi sitesinde tamircide çalışan Fatih Ç.'ye ait aracı incelemeye gittiğinde, sol jantının kırık ve plaka kısmında yapışkanlar olduğunu saptadı. Bunun üzerine araçta ve iş yerinde yapılan aramalarda; olayda kullanılan tabanca ve tüfek ele geçirildi. Fatih Ç., şüphe üzerine gözaltına alındı. Fatih Ç., otomobilini olay günü arkadaşı Ramazan Ç. ve S.K.'ye verdiği söyledi. YARALILARLA HUSUMETLİYMİŞPolis, yaptığı araştırma sonucu Ramazan Ç.'yi, yaralılardan Kemal K. ile arasındaki borç- alacak meselesi nedeniyle husumetli olduğunu belirleyince gözaltına aldı. Ramazan Ç., ifadesinde, olay günü otelde yemek yediğini belirterek, sosyal medya hesabından yemek yediği ana ait paylaştığı görüntüleri gösterdi. Ancak polis, bunun şaşırtma yöntemi olabileceği üzerinde durup, Ramazan Ç.'nin çevresini ve akrabasını da inceledi. Yapılan incelemede, saldırıda tüfeği kullanan kişinin, Ramazan Ç.'nin eniştesi M.E.S. olduğu saptandı.İSTANBUL'DAN GELMİŞSaldırı için İstanbul'dan geldiği ihtimali üzerinde durulan M.E.S.'nin, saldırı sonrası da S.K. tarafından araçla Ankara Esenboğa Havalimanı yakınlarına bırakıldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Ramazan Ç. ve araç sahibi Fatih Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Polis, S.K., saldırıda tüfeği kullandığı öne sürülen M.E.S. ile tabancayı kullanan kimliği belirsiz kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış
Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış
Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış
Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış
Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış
Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış

Karaman, Ramazan, Polis, Fatih, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış - Son Dakika

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