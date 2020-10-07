3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış (2) - Son Dakika

'MÜŞTERİLERİME SALDIRI YAPILDI'

Karaman'da 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yara almadan kurtulan çiçekçi Erdinç Dostkol, saldırı anını DHA'ya anlattı. Olayın şokunu henüz atlatamadığını ve şans eseri yaralanmadan kurtulduğunu belirten Dostkol, yaralanan 3 kişinin de müşterisi olduğunu belirtti.

Dostkol şunları söyledi: "Geçtiğimiz gün meydana gelen silahlı saldırıyla bizim kendimizin veya işletmemizin bir bağlantısı yok. Müşterilerim gelmişti ve onlara kahve ikram ettim. O sırada müşterilerimize saldırı yapıldı. Dükkanın önüne bir araba geldi ve araçtan 2 kişi indi. Gelenlerden birisi otomobilden tabancayla diğeri ise dükkanımın önünden pompalı tüfekle 7 el içeriye ateş etti. Olay sırasında şans eseri bana bir şey olmadı ama müşterilerimin 3'ü de yaralandı. Haberlerden öğrendiğimiz kadarıyla olayla ilgili kişileri polis kısa sürede yakalamış. Allah polisimizden razı olsun. Bizler adalete güveniyoruz. Biz mağdur olduk. Dükkanımız zarar gördü, cam, çerçeve, sandalyeler, masa, her taraf mahvoldu. Bu süreçte bizler sıkıntı çektik, halen olayın şokundayız."