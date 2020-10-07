3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış (3) - Son Dakika

3 kişinin yaralandığı silahlı saldırının şüphelileri, jantı kırık otomobilden yakalanmış (3)
07.10.2020 22:36
3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Karaman'da 3 kişinin yaralandığı, iş yerine yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan azmettirici olduğu öne sürülen Ramazan Ç. (26), aracın sahibi arkadaşı Fatih Ç. (31) ile daha sonradan gözaltına alınan aracı kullanan S.K.
3 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Karaman'da 3 kişinin yaralandığı, iş yerine yönelik silahlı saldırıda gözaltına alınan azmettirici olduğu öne sürülen Ramazan Ç. (26), aracın sahibi arkadaşı Fatih Ç. (31) ile daha sonradan gözaltına alınan aracı kullanan S.K., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polis, saldırıda tüfekle ateş eden M.E.S. ve tabancayı kullanan kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.
Son Dakika Necati Şaşmaz'a kayınpederi de dava açtı! İstenen ceza 20 yıla çıktı BBC'ye çıkan Paşinyan'ı terleten çıkış: Uluslararası hukuka göre 25 yıldır Karabağ'da işgalcisiniz Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Meteoroloji'den 5 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor