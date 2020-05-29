3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - Son Dakika

3 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
Bartın'da otomobil ile kamyonet çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bartın'da otomobil ile kamyonet çarpıştığı ve 3 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Kaza, Bartın - Amasra yolu üzeri Arıt yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Amasra'dan Bartın'a seyir halinde olan F.Y. idaresindeki 74 BC 534 plakalı kamyonet ile Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinden Amasra istikametine dönmek için yola çıkan K.K. idaresindeki 52 KC 295 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından duramayan kamyonet şarampole uçarken, iki araç hurdaya döndü. Kazada iki araç sürücüsü ile birlikte kamyonette bulunan Y.Y. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. 112 acil ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkdı. Kamera kayıtlarında kamyonetin araca çarpma anı an be an görülüyor. - BARTIN
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 05:00 Kaynak: İHA
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