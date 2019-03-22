3 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Şoför Adli Kontrolle Serbest
40 dakika önce
Beyazıt'ta 3 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beyazıt'ta 3 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Yüksel Kostuk, savcılıkça "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul
Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheli Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mağdurlar, şüpheli şoförün tutuklanmamasına itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkemece değerlendirilecek.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Kaza anı
-Şüphelinin karakola girerken çekilen görüntüsü - İstanbul
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:51 Kaynak: DHA
Kış Geri Geliyor! İstanbul'da Sıcaklıklar 3 Dereceye Kadar Düşecek
Aleyna Tilki'den Tepki Çeken Hareket: Paçalarımı İndirir Misiniz?
Bir Banker Bilo Sahnesi Daha! Afgan Göçmenleri İstanbul Diye Trabzon'a Bıraktılar
Senegalli Turiste "Terörist" Diyen Taksici, Meslektaşları Tarafından Darbedildi