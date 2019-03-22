Son Dakika Haberleri: 3 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Şoför Adli Kontrolle Serbest

3 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Şoför Adli Kontrolle Serbest

40 dakika önce

Beyazıt'ta 3 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 Kişinin Yaralanmasına Neden Olan Şoför Adli Kontrolle Serbest, System.String[]


Beyazıt'ta 3 kişinin yaralandığı kazaya sebep olan ve tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen özel halk otobüsü şoförü Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Beyazıt'taki kazaya neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Yüksel Kostuk, savcılıkça "Birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek " suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheli Yüksel Kostuk adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak mağdurlar, şüpheli şoförün tutuklanmamasına itirazda bulundu. İtiraz, üst mahkemece değerlendirilecek.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Şüphelinin karakola girerken çekilen görüntüsü - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 03:51 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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