Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde saat 06.30 sıralarındahenüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyüdüğü daire alevlere teslim oldu. Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse daire içerisinde bulunan 3 kişiyi tahliye etti.
Ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonrası yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken daire kullanılamaz hale geldi. Öte yandan olay yerinde bulunan vatandaşlar telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.
Yangın esnasında olay yerinde bulunan çevre sakinlerinden Burak Öztürk, "Evde yatarken camdan alevleri gördüm. Koştuk, geldik. Belki yardımımız olur diye. Ekipleri müdahale ediyor. Yanan daireden 1 kadın ve 2 çocuk çıkarıldı" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › 3 kişinin yaşadığı ev cayır cayır yandı, vatandaşlar paylaşım derdine düştü! - Son Dakika