3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı - Son Dakika
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3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı

24.03.2022 08:47
3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı

Maltepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı.

Maltepe'de bir apartman dairesinde yangın çıktı. Alevlere teslim olan dairede yaşayan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine gelen bazı vatandaşlar ise cep telefonuyla sosyal medyada yayın yaptı.

Yangın, Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde saat 06.30 sıralarından meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyüdüğü daire alevlere teslim oldu. Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse daire içerisinde bulunan 3 kişiyi tahliye etti. Ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonrası yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken daire kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan olay yerine gelen vatandaşlardan kimiyse telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.

"CAMDAN ALEVLERİ GÖRDÜM"

Yangın esnasında olay yerinde bulunan çevre sakinlerinden Burak Öztürk, "Evde yatarken camdan alevleri gördüm. Koştuk, geldik. Belki yardımımız olur diye. Ekipleri müdahale ediyor. Yanan daireden 1 kadın ve 2 çocuk çıkarıldı" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik-İHA)

3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı
3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı
3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı
3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı

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Maltepe, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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