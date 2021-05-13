3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı - Son Dakika

3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı

13.05.2021 10:40

İstanbul Maltepe'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı öne sürülen silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Ağır yaralandıktan sonra hastanede yaşamını yitiren Uğur Köroğlu'nun yurt dışına kaçan suç örgütü lideri Sedat Peker ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Başıbüyük Mahallesi'nde 16.30 sıralarında meydana gelen olayda; Mevlüt Mesut Bilgin'e ait araziye gelen 3 kişi, iddiaya göre arazi anlaşmazlığı yüzünden Mevlüt Mesut Bilgin ile tartışmaya başladı. Tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA SİLAHLI ÇATIŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Kavgada arazinin sahibi olduğu belirtilen Mevlüt Mesut Bilgin ile buraya gelen Metin Gökhan Ocakçı, Uğur K. ve Batuhan Ş. silahlardan çıkan kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Mevlüt Mesut Bilgin ile Metin Gökhan Ocakçı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne, Uğur Köroğlu ve Batuhan Ş. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı

3 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mevlüt Mesut Bilgin, Metin Gökhan Ocakçı ve Uğur Köroğlu yapılan müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. İki bacağından vurulan Batuhan Ş.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olay yerinde inceleme yaptı. Kavganın çıktığı yerde çok sayıda boş kovan ile birlikte silah bulundu. Polis, silaha incelemek üzere el koydu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

SEDAT PEKER BAĞLANTISI

Öte yandan Uğur Köroğlu'nun 18, Mevlüt Mesut Bilgin'in 17, Metin Gökhan Ocakçı'nın 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. Uğur Köroğlu'nun Sedat Peker ile bağlantılı olduğu iddia edildi.

2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı
2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı
3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı

Sedat Peker, Köroğlu, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı çatışmada Sedat Peker bağlantısı - Son Dakika


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