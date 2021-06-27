3 kişiye mezar olan aracın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

3 kişiye mezar olan aracın sürücüsü tutuklandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde enerji nakil hattı beton diğerine çarpa otomobilde 3 kişinin ölümüne sebebiyet veren sürücü tutuklandı.

Kaza dün saat 06.00 sıralarında Bursa İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde trafik kazası meydana geldi. Yeniceköy Mahallesi'nden Bursa- Ankara karayolu üzerinde faaliyet gösteren dinlenme tesisine seyir halinde olan sürücü İlker Mutlu yönetimindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, hız nedeniyle kontrolden çıktı. Virajda ki enerji nakil hattı beton diğerine çarpan otomobil, parçalara ayrılarak savruldu. Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde feci şekilde can verirken, 3 kişi yaralandı. Yaralı olarak kurtulan 16 ACJ 797 plakalı aracın sürücüsü İlker Mutlu tedavinin ardından gözaltına alındı. Sürücünün dün aşırı hız yapmaktan dolayı trafik cezası yediği öğrenildi. Sürücü İlker Mutlu'nun ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi." dedi.

Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ağır yaralanan devlet hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Feride Tipi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazelerinin yarın Yeniceköy Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.