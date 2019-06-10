Son Dakika Haberleri: 3 kişiye mezar olan traktör, yuvarlandığı yerden çıkarıldı
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3 kişiye mezar olan traktör, yuvarlandığı yerden çıkarıldı

7 saat önce

ÇORUM'un İskilip ilçesinde, aynı aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktör, köylüler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

3 kişiye mezar olan traktör, yuvarlandığı yerden çıkarıldı, System.String[]
ÇORUM'un İskilip ilçesinde, aynı aileden 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazada 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan traktör, köylüler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza, 7 Haziran'da, İskilip ilçesi İbik köyü Semerkaya mevkisinde meydana geldi. Galip Karatana yönetimindeki 05 HL 762 plakalı traktör, kontrolden çıkıp, 200 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Galip ile birlikte eşi Güllü (49) ve oğulları Berkay Karatana (11) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan akrabaları Süleyman Karatana (24) ise hastanede tedaviye alındı. Süleyman Karatana, tedavisinin ardından bugün taburcu edildi.
Karatana ailesinin, Ramazan Bayramı tatili için  Ankara'dan Çorum'a geldiği, akraba ziyaretinden dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Galip ile eşi Güllü ve oğlu Berkay Karatana'nın cenazeleri, toprağa verilirken, hurdaya dönen traktör ise düştüğü yerden köylüler tarafından çıkarıldı.
Öte yandan kazanın meydana geldiği köyün sakinleri de toprak ve uçurumların yer aldığı köy yollarında sıkça kazalar olduğunu belirterek, yolda önlemler alınıp, yenilenmesini istedi.


- Çorum
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:01 Kaynak: DHA
İskilip, Çorum, Güncel
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