Hilafet çağrıları yapan imamın hedefinde bu kez kadınlar var: Sokaklar kasap dükkanı gibi

İddiaya göre, Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

Sivas'ta bir çoban hırsızlık için geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi öldürdü!

Kaynak: AA

Yıldızeli, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede - Son Dakika

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