3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede - Son Dakika
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3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede

25.07.2022 14:06

Çobanın adliyeye getirilmesi Adliyenin önündeki güvenlik güçleri Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

Çobanın adliyeye getirilmesi

Adliyenin önündeki güvenlik güçleri Sivas'ta bir çoban 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü

SİVAS - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir çoban, otlattığı hayvanları çalmaya geldiklerini iddia ettiği 3 kişiyi av tüfeğiyle öldürdü.

İddiaya göre, Kale köyünde bazı köylülerin küçükbaş hayvanlarının çobanlığını yapan A.Y. (24), Kadılı mevkisine kamyonetle hırsızlık amacıyla geldiklerini düşündüğü O.T. (58), M.T. (20) ve K.P'ye (23) yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti.

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri O.T, M.T. ve K.P'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli A.Y. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Yıldızeli, Jandarma, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban adliyede - Son Dakika
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