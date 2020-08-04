3 kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de tartıştığı üç kişiyi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayan 1 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde evlerinin önünde bulunan U.E., E.K ve D.K. ile H.R.P. önce sözlü tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında H.R.P. yanında bulundurduğu bıçakla U.E.'yi belinden, E.K.'yı baldır ve karın bölgesinden, D.K.'yı ise elinden ve çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. 3 kişiyi bıçakla yaralamasının ardından olay yerinden kaçan H.R.P. kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.R.P. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR