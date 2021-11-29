3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı - Son Dakika

Sabah saatlerinde husumetli olduğu ailenin Sakarya Mahallesi'ndeki evine giden Ayhan A.(38), orada çıkan tartışma sonucu Saliha (41), Özgür (40) ve Beyzanur Akkiraz'ı (16) bıçakla yaraladı.

5 SAAT SONUNDA İKNA OLDU

Saldırgan Ayhan A. olay yerinden kaçarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 5 saat polislerin ikna çabasından sonra teslim olan Ayhan A. daha sonra gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

Olayda yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Saliha ve Beyzanur Akkiraz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.