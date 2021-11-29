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3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı - Son Dakika

3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı

29.11.2021 16:24

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak bir binanın çatısında intihar girişiminden bulunan saldırgan, 5 saatlik ikna çabasının ardından polislere teslim oldu.

Sabah saatlerinde husumetli olduğu ailenin Sakarya Mahallesi'ndeki evine giden Ayhan A.(38), orada çıkan tartışma sonucu Saliha (41), Özgür (40) ve Beyzanur Akkiraz'ı (16) bıçakla yaraladı.

5 SAAT SONUNDA İKNA OLDU

Saldırgan Ayhan A. olay yerinden kaçarak Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 5 saat polislerin ikna çabasından sonra teslim olan Ayhan A. daha sonra gözaltına alınarak Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

3 kişiyi bıçakladı, çatıda intihar girişiminde bulundu

YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

Olayda yaralanan 3 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Saliha ve Beyzanur Akkiraz'ın hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı

Hisarcık, Sakarya, İntihar, Fatsa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 kişiyi bıçakladıktan sonra intihara kalkıştı - Son Dakika
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