3 Kişiyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaralayan Damat Tutuklandı
1 saat önce
Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Ertan Daşdelen, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Ertan Daşdelen, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan Ertan Daşdelen, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgusu tamamlanarak adliyeye getirildi. Ertan Daşdelen adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:52 Kaynak: İHA
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