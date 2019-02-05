Son Dakika Haberleri: 3 Kişiyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaralayan Damat Tutuklandı

3 Kişiyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaralayan Damat Tutuklandı

1 saat önce

Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Ertan Daşdelen, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 Kişiyi Öldürüp 2 Kişiyi Yaralayan Damat Tutuklandı, System.String[]
Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaralayan Ertan Daşdelen, adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te 3 kişiyi öldürüp 2 kişiyi de ağır yaralayan Ertan Daşdelen, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgusu tamamlanarak adliyeye getirildi. Ertan Daşdelen adliyedeki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:52 Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa
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