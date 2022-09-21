Son dakika haber! 3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP 2 POLİSİ VURAN ŞÜPHELİNİN 17 YAŞINDAKİ ARKADAŞI: CİNAYETLERİ GÖRDÜM

BAŞAKŞEHİR ve Küçükçekmece'de 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi yaralayan şüpheli Güven Güler, poliste ifade vermeyerek "Susma" hakkını kullandı. Ancak şüpheliyle birlikte gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü., verdiği ifadesinde olaylar sırasında şüphelinin yanında olduğunu, iki cinayeti gördüğünü itiraf etti. Şüpheli A.Ü. "Onunla yolda karşılaştık. Birlikte Küçükçekmece'deki eve gittik. Kapıyı arkadaşımızın babası açtı. Arkadaşımızı sorduğumuzda "Evde yok ne yapacaksınız " diye sorunca onu vurdu" dedi. A.Ü.'nın, yengesi Güllü Güler'i öldürdüğü, kuzenlerini yaraladığı olaylarda da şüphelinin yanında olduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ SUSMA HAKKINI KULLANDI

Başakşehir ve Küçükçekmece'de işlediği seri cinayet ve yaralama olaylarının ardından iki polisi yaralayan ve saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler, Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardında resmi ifade vermeyi reddederek "Susma" hakkını kullandı.

17 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ CİNAYETLERİ GÖRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Şüpheliyle birlikte gözaltına alınan arkadaşı 17 yaşındaki A.Ü. ise poliste verdiği ifadesinde şüphelinin işlediği iki cinayette ve polisler dahil yaralama olaylarında yanında olduğunu itiraf etti. 17 yaşındaki A.Ü. ifadesinde şüpheliyle Ergül Maden 'i öldürdükten sonra yolda karşılaştığını anlatarak, "Bana Küçükçekmece'de bir arkadaşımıza gitmemiz gerektiğini söyledi. Birlikte oraya gittik. Kapıyı babası açtı. Ona arkadaşımızı sorduğumuzda bize 'Onu ne yapacaksınız. Evde yok' deyince Güven silahını çekerek onu vurdu" dedi. A.Ü. daha sonra onunla birlikte oradan kaçtıklarını anlattı.

"YENGESİNİ BİZİ İÇERİ ALMAYINCA ÖLDÜRDÜ"Bu cinayetin ardından Güven Güler'in amcasının evine gittiklerini anlatan A.Ü. "Orada kapıyı yengesi açtı. İçeri girmek istedi. Onu içeri almak istemeyince silahını çıkarıp ona ateş etti. Silah sesi üzerine üst kattan iki kişi indi. Onlara da ateş etti. Sonra oradan hızla uzaklaştık" dediği belirtildi.

"POLİSLERE KİMLİK SORUNCA ATEŞ ETTİ"Daha sonra kaçarken Fatih bölgesinde polislerle karşılaştıklarını anlatan A.Ü. "Bize polis olduklarını söyleyerek yaklaştıkları ve kimlik göstermemizi istediler. Yine silahını çekerek onlara ateş etmeye başladı. Ben bütün olaylara tanıklık ettim" dediği öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN BAŞINDA MERMİ ÇEKİRDEĞİ VARMIŞÖte yandan, Cinayet Büro Amirliğinde yapılan soruşturma sırasında şüpheli Güven Güler'in 6 ay önce amcası M.G. tarafından, uyuşturucuyu evine sakladığı iddiasıyla vurulduğu tespit edildi. Amca M.G.'nin bu olayın ardından tutuklanarak cezaevine konulduğu belirtildi. Başından vurulan Güven Güler'in ise 3 ay hastanede tedavi gördüğü, tehlikeli olduğu için başındaki mermi çekirdeğinin çıkarılamadığı öğrenildi.

SİLAHI BALİSTİK İNCELEMEDE

Bu arada şüpheli Güven Güler'le birlikte ele geçirilen 9 mm çapında el yapımı tabancanın başka olaylarda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için Kriminal Polis Laboratuvarı'nda incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Güven Güler, A.Ü. ve diğer şüphelinin yarın günü adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.