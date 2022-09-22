3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı - Son Dakika
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3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı

22.09.2022 19:22

İstanbul'da 3 kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan şüpheli Güven Güler'in iki kez tasarlayarak öldürme, kasten öldürme ve iki kez de kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklanmasına hükmedildi. Diğer şüpheliler Nevzat A., Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü de cezaevine gönderildi.

İstanbul'da 3 kişiyi öldürdükten sonra 2'si polis 4 kişiyi silahla yaralayan şüpheli Güven Güler iki kez 'tasarlayarak öldürme', 'kasten öldürme' ve iki kez de 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği şüpheli Güler'in 3 ayrı suçtan tutuklanmasına hükmetti.

VİYADÜK ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu. Polislere ateş açtığı sırada yanında bulunan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp kimlik soran 2 de polisi silahla vuran Güven Güler tutuklandı

İLK SORGUSUNDA "BEN YAPMADIM" DEDİ

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" cevabını verdiği bildirildi.

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp kimlik soran 2 de polisi silahla vuran Güven Güler tutuklandı

TUTUKLANDI

Şüpheli Güler'e yardım ettiği iddia edilen 5 şüpheli Güler ile birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Güler'i 3 ayrı suçtan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.Diğer şüpheliler Onur S, ifade verdikten sonra savcılık tarafından serbest bırakılırken, şüpheliler Nevzat A., Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü. tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Güven Güler iki kez 'Tasarlayarak öldürme', 'Kasten öldürme' ve iki kez de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Nevzat A, Uğur U. ve Ferdi T. ile 18 yaşından küçük olan A.Ü'nün tutuklanmasına hükmetti.

İstanbul'da 3 kişiyi öldürüp kimlik soran 2 de polisi silahla vuran Güven Güler tutuklandı
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Kaynak: İHA

Küçükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 kişiyi öldürüp 2'si polis 4 kişiyi de yaralayan saldırgan Güven Güler tutuklandı - Son Dakika
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