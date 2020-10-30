3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı - Son Dakika

3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı

30.10.2020 11:22
3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 18 yıl dini nikahla yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ve babası Orhan Aydoğmuş (56) ile Muhtar Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla 3 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ramazan Duyan'a (54), aynı olayda Adıgüzel'in eşi Ömer Adıgüzel'in...

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 18 yıl dini nikahla yaşadığı Asiye Aydoğmuş (37) ve babası Orhan Aydoğmuş (56) ile Muhtar Ayşe Adıgüzel'i (58) tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla 3 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ramazan Duyan'a (54), aynı olayda Adıgüzel'in eşi Ömer Adıgüzel'in de aralarında bulunduğu 3 kişiyi öldürmeye teşebbüs ettiği gerekçesiyle verilen 27 yıl hapis cezası, Antalya İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırıldı. Ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başaran Ömer Adıgüzel, karara tepki göstererek, itiraz edeceklerini söyledi.

Antalya'da çiftçilik yapan Ramazan Duyan, başkasıyla evli olmasına rağmen 18 yıl önce dini nikah kıydırıp, Asiye Aydoğmuş ile yaşamaya başladı. Ancak çift arasında zamanla anlaşmazlık çıktı. Asiye Aydoğmuş da Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Çetince Köyü'ndeki baba evine döndü. Ramazan Duyan, tüm ısrarlarına rağmen geri dönmeyen Asiye Aydoğmuş ile görüşmek için geçen yıl 15 Ağustos günü köye geldi. Aydoğmuş ailesinin evine gitti.

İddiaya göre çift arasında, 'eve dönme' meselesinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine araya baba Orhan Aydoğmuş girdi. Yaşanan arbedenin ardından Duyan, evden ayrıldı. Asiye Aydoğmuş ise telefonla Muhtar Ayşe Adıgüzel'i arayarak, durumu haber verdi.3 KİŞİYİ ÖLDÜRÜP KAÇTI, JANDARMA YAKALADIMuhtar Ayşe Adıgüzel de eşi Ömer Adıgüzel ile baba- kızın evine geldi. Bir süre sonra elinde pompalı tüfekle geri dönen Ramazan Duyan, evin önünde oturan Orhan Aydoğmuş'a ateş etti. Baba Aydoğmuş yere yığılırken, Ramazan Duyan, kendisine engel olmaya çalışan Muhtar Ayşe Adıgüzel'i de vurdu. Ramazan Duyan, evin mutfak bölümünden gelen ve babasının üzerine kapanan Asiye Aydoğmuş'a da 2 el ateş etti. 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Ramazan Duyan, geldiği kamyonetle kaçtı. Ömer Adıgüzel'in haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma, Duyan'ı Gelendost ilçesi Bağıllı köyü yakınlarında yakaladı.Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanığa, 3 kişiyi öldürmekten 3 kez ömür boyu, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten de 9'ar yıldan toplam 27 yıl hapis cezası verildi.Halen Yalvaç T Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ramazan Duyan verilen cezaya Antalya İstinaf Mahkemesi'nde itiraz etti. İtirazı görüşen 4. Ceza Dairesi, 6 Ekim günü verdiği kararında, sanığa 3 kişiye yönelik 'öldürmeye teşebbüs' suçundan verilen cezayı, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kaldırdı ve beraata hükmetti. 3 kez ömür boyu hapis cezasını ise onadı.Kararla ilgili önümüzdeki günlerde Yargıtay süreci başlayacak. 'KARARA İTİRAZ EDECEĞİZ'Olaydan ölü taklidi yaparak kurtulan Ömer Adıgüzel, cezasının kaldırılmasına isyan etti.

Ömer Adıgüzel, "Zanlının gözü dönmüştü ve rastgele ateş ediyordu. Benimle beraber orada Osman ve Emine Aydoğmuş da vardı. Silahı bize doğrulttu ama tüfek ateş etmedi. Bunun üzerine olay yerinden uzaklaşan sanık az ötede havaya ateş ederek, kaçtı. O tüfek tutukluluk yapmasa biz de şimdi belki ölmüş olacaktık. Eşim kollarımda can verdi. Ben bir yandan eşimin şah damarındaki kanı durdurmak için elimle bastırırken bir yandan da ölü taklidi yapıp kurtuldum. Bu karara avukatım aracılığı ile itiraz edeceğim" dedi.


3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı
3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı
3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı
3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı
3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı
3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı

Aydoğmuş, Ramazan, Muhtar, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kişiyi öldürüp 3 kez müebbet hapse çarptırılan sanığa, 3 kişiyi öldürmeye teşebbüsten verilen ceza kaldırıldı - Son Dakika

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