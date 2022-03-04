3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

04.03.2022 16:31
3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Ordu'da geçen günlerde bir kişiyi silahla yaraladığı için aranması bulunan ve dün gece saatlerinde iki kişiyi daha silahla vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Ordu'da geçen günlerde bir kişiyi silahla yaraladığı için aranması bulunan ve dün gece saatlerinde iki kişiyi daha silahla vurarak yaralayan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Ulubey ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir ve Mehmet Y. isimli kardeşlere misafir olarak giden Kadir B. isimli şahıs, burada yemek yedikten sonra 2 kardeşin babalarına ait cep telefonunu çalarak evden ayrıldı. Durumu fark eden kardeşler, jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Durumu anlayan Kadir B., çaldığı telefonu geri verme bahanesiyle kardeşleri dışarıya çağırdı. Bir süre araçla dolaşan Kadir Y., Mehmet Y. ve Kadir B., sonrasında ise tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen tartışma sonrası Kadir B., yanında bulunan tabancayı ateş ederek iki kardeşi vurarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerinde gelen 112 acil servis ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere götürdü, polis ve jandarma ekipleri de Kadir B.'yi bulmak için çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar sonrası Kadir B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı, sağlık kontrolünün ardından ise emniyete götürüldü.

Öte yandan Kadir B.'nin geçen cumartesi gecesi Altınordu ilçesine bağlı Şarkiye Mahallesi'nde 1 kişiyi tabancayla yaraladığı, polis ve jandarma ekiplerince arandığı öğrenildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. - ORDU

3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

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Jandarma, Polis, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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