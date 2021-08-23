3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı - Son Dakika

3 kişiyi yaraladı, saklandığı evden esrar çıktı

Adana'da 3 kişiyi yaralayıp kaçan zanlının kaldığı eve baskın yapan polis, evde 1 kilo 572 gram esrar, 1 otomatik tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

ADANA - Adana'da 3 kişiyi yaralayıp kaçan zanlının kaldığı eve baskın yapan polis, evde 1 kilo 572 gram esrar, 1 otomatik tabanca, 1 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirdi. Evde silahlı saldırgan ile birlikte 3 kişi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah A., Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde farklı zamanlarda 3 kişiyi silahla yaraladı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah A.'yı yakalamak için teknik ve fiziki takibe başladı. Polis, zanlının yine 19 Mayıs Mahallesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Eve yapılan baskında yakalanan zanlı ve evde bulunan Serdal Y.(22), Lokman Y.(30), Hüseyin S.gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 kilo 572 gram esrar, 2 uyuşturucu hap, 1 otomatik tabanca ve uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde ele geçirildi.

Emniyete götürülen 4 şüpheli ifadesi alındı. Serdal Y. ve Lokman Y., olaylarla bir alakalarının olmadığını öne sürdü. İfadesinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.