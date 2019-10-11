3. Kitap Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen "3. Kayseri Kitap Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, anlamlı bir organizasyon için bir araya geldiklerini söyledi. Kitap okumanın önemine değinen Günaydın, şunları kaydetti:

"Bilgiye ulaşmanın ve sahip olmanın ülkemizin daha fazla üretmesi için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle de biraz eksiğimiz olan okuma alışkanlığını çocuklarımıza ve gençlerimize kazandırmak için bu tür organizasyonları önemsiyoruz. Çocuklarımızı teknoloji ile madde bağımlılığından ve her türlü zararlı alışkanlıktan korumanın yolu çocuklarımıza güzel alışkanlıklar kazandırmaktır. Bunlardan bir tanesi de çocuklarımıza kitap sevgisini kazandırmaktır."

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kitabı ve okumayı önemseyen bir yaklaşımla çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Belediye olarak birçok bölgeye kütüphane açtıklarını belirten Büyükkılıç, "Kitap fuarı vesilesiyle bir araya geldik. Bu yıl 3'üncüsünü gerçekleştiriyoruz. İnşallah her sene daha fazla katılımcı, daha güzel bir organizasyonla sizlerin huzuruna çıkmaya çalışıyoruz. Kitap okumayı önemseyen ve bu çerçevede kütüphaneler zinciri oluşturmaya çalışan bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, araştırmacı yazar Beşir Ayvazoğlu ile belediye başkanları ve protokol üyeleri katıldı.

Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle, 150'den fazla yayınevinin katılımıyla düzenlenen ve 20 Ekim'e kadar açık kalacak fuarda 200'ü aşkın yazar ve şair okurlarıyla buluşacak.