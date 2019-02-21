3 Kız Öğrenci, Bir Arkadaşlarını Dövüp, Yerde Sürükledi
1 saat önce
AYDIN'da, ortaokulda öğretim gören 3 kız öğrenci, yaşıtları A.B.'yi tekmeleyerek, yerde sürükledi.
AYDIN'da, ortaokulda öğretim gören 3 kız öğrenci, yaşıtları A.B.'yi tekmeleyerek, yerde sürükledi. Ailelerin de karıştığı kavgada A.B.'nin yakını da darb edilirken, olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.
Olay, Didim
ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.'yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü. 3 kız, A.B.'yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi. Tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darbedildi. H.K. ve A.B.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü. İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:40 Kaynak: DHA
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