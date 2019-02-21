Son Dakika Haberleri: 3 Kız Öğrenci, Bir Arkadaşlarını Dövüp, Yerde Sürükledi

3 Kız Öğrenci, Bir Arkadaşlarını Dövüp, Yerde Sürükledi

1 saat önce

AYDIN'da, ortaokulda öğretim gören 3 kız öğrenci, yaşıtları A.B.'yi tekmeleyerek, yerde sürükledi.

3 Kız Öğrenci, Bir Arkadaşlarını Dövüp, Yerde Sürükledi, System.String[]
AYDIN'da, ortaokulda öğretim gören 3 kız öğrenci, yaşıtları A.B.'yi tekmeleyerek, yerde sürükledi. Ailelerin de karıştığı kavgada A.B.'nin yakını da darb edilirken, olay anı cep telefonu kamerası ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Olay, Didim ilçesinde meydana geldi. Ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. yaşıtları olan A.B.'yi bilinmeyen nedenle köşede sıkıştırarak dövdü. 3 kız, A.B.'yi yerde sürükledi ardından üstüne çıkarak tekmeledi. Tarafların ailelerinin de karıştığı kavgada, A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darbedildi. H.K. ve A.B.'nin şikayeti üzerine polis olayla ilgili 7 kişiyi ifade almak üzere emniyete götürdü. İfadeleri alınan 7 kişi serbest bırakıldı. Öte yandan olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 09:40 Kaynak: DHA

Aydın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afrin'de Bombalı Araçla Saldırı Düzenlendi! Ölü ve Yaralılar Var Berdan Mardini, 23 Yıl Önceki Fotoğrafıyla Takipçilerini Şaşırttı!

Mehmet Topal'ın Golü Sosyal Medyayı Salladı Merve Boluğur, Havuz İçerisindeki Doğal Haliyle Hayran Bıraktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 23:06:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Kız Öğrenci, Bir Arkadaşlarını Dövüp, Yerde Sürükledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]