3 kızını öldüren müezzin için yeniden ceza ehliyeti raporu istendi - Son Dakika
Üye Girişi

3 kızını öldüren müezzin için yeniden ceza ehliyeti raporu istendi

25.10.2022 16:06
3 kızını öldüren müezzin için yeniden ceza ehliyeti raporu istendi

TRABZON'un Of ilçesinde gezdirmek için götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38), 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

TRABZON'un Of ilçesinde gezdirmek için götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38), 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle  açılan davada 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Göktaş'ın avukatı adli tıp kurumunun müvekkili için 'cezai ehliyetinin tam' olduğunu belirten raporunda bazı çelişkiler yer aldığını belirterek, raporun yeniden alınmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, raporun yenilenmesi istedi.

Olay, geçen yıl 31 Ağustos'ta ilçenin Uluağaç Mahallesi'ndeki çay bahçesinde meydana geldi. Of Müftülüğü'nde müezzin kadrosunda çalışan Emre Göktaş, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, 3 kızını öldürdüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Yaren, Hiranur ve Elif Göktaş adlı kardeşlerin tabancayla başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Göktaş kardeşler, Çaykara ilçesinde toprağa verildi. Olay yerinde suç aleti silahla yakalanan Emre Göktaş, tutuklandı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında 'alt soyu kasten öldürme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istediği ve adli tıp kurumu raporunda 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen Emre Göktaş hakkında dava açıldı. Göktaş, Trabzon 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emre Göktaş, tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.AKIL SAĞLIĞINA YENİ İNCELEMETutuklu sanık Emre Göktaş, duruşmada sesiz, kalıp, konuşmadı. Sanık Göktaş'ın avukatı da, adli tıp kurumunun 'cezai ehliyetinin tam' olduğu belirlenen raporunda bazı çelişkiler yer aldığını öne sürerek, bahse konu raporun yeniden alınmasını talep etti. Talebi kabul eden mahkeme heyeti, daha önce cezai ehliyeti tam olduğu yönünde verilen raporun yenilenmesi isteyerek, Emre Göktaş'ın tutukluk halinin devamına karar verdi. Duruşma 8 Aralık'a ertelendi.'PSİKİYATRİK RAHATSIZLIĞIM VAR' DEMİŞTİ

Daha önceki duruşmada Emre Göktaş, olay anını hatırlamadığını anlatarak, "Böyle bir olaydan dolayı buraya gelmekten son derece pişmanım. Allah'tan affımı diliyorum. Eşimle geçimsizliğimizin kaynağı kendisidir. Ben sürekli yapıcı olmaya çalıştım. Çocukları ara ara annelerinden alıp köye götürerek gezdirip, tekrar teslim etmişliğim olmuştur. Olay günü düşüncem çocukları gezdirmekti. Çocuklarla gezdik, dolaştık. Bunun dışındaki yaşananları hatırlamıyorum. Jandarmaya götürüldüğümü hatırlıyor ancak ayrıntıları hatırlamıyorum. Öldürme olayını ne şekilde gerçekleştirdiğimi ve ne saikle yaptığımı hatırlamıyorum. Evlendikten sonra ilaç kullanıyorum. Psikiyatrik rahatsızlığım var. İlaç kullanmamın sebebi aşırı stres ve hafıza kaybı kaynaklıdır" demişti.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Trabzon haber... Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Trabzon haber... Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi Giresun haberi... Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu Giresun haberi... Giresun'da sahilde erkek cesedi bulundu

112 Acil Çağrı, Adli Tıp, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 kızını öldüren müezzin için yeniden ceza ehliyeti raporu istendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:41 Güneş tutulması sırasında İsveç'te ortaya çıkan manzara nefes kesti! İşte sosyal medyada gündem olan görüntü...
16:12 Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya saldırıya AK Parti'den tepki geldi: Lanetliyoruz
16:03 Şarkıcı Tuğba Ekinci'den tangalı bikini paylaşımı: Ben bitti demeden yaz bitmez
15:43 Hakem Ali Palabıyık'ın Galatasaraylı Boey'e gösterdiği kırmızı kart pozisyonundaki VAR konuşmaları ortaya çıktı: Ben zaten gördüm eminim
15:25 Normal doğuma giren hamile kadının sözlerine tepki yağdı
15:00 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan itiraf: Derin ekonomik kriz içerisindeyiz
14:51 Güneş tutulması akıllara 17 Ağustos depremini getirdi! Ünlü profesör uyardı
14:40 Ameliyat edilen Binali Yıldırım'ın paylaşımına beğeni yağdı
14:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlk Evim İlk İşyerim Projesi" temel atma töreninde tarih verdi: 2028'e kadar 500 bin konutun tamamını bitireceğiz
14:35 Ebru Şallı şiddet gördüğü iddialarına ateş püskürdü: Artık herkes bir kendine gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2022 16:51:24. #1.13#
SON DAKİKA: 3 kızını öldüren müezzin için yeniden ceza ehliyeti raporu istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement