TRABZON'un Of ilçesinde gezdirmek için götürdüğü çay bahçesinde kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarından vurarak öldüren müezzin Emre Göktaş (38), 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında açılan davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada kızların annesi Sibel Göktaş, olay günü eşinin çocukları aldıktan 2 saat sonra ağabeyinin arayıp, 'Emre herkesi tehdit ediyor, kapını kilitle polisi ara' deyince polisi aradığını, gelen ekiplerin kendisini hastaneye götürüp sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra olayı anlattığını belirterek, "Çocuklarımı canice, tasarlayarak öldürdü" dedi.

Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 3 kızını öldüren müezzinin eşi: Çocuklarımı canice, tasarlayarak öldürdü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.