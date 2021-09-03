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3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti - Son Dakika

3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti

03.09.2021 16:32

Trabzon'da 5, 8 ve 11 yaşlarındaki üç kızını dere kenarında silahla öldüren müezzin Emre Göktaş'ın ifadesi ortaya çıktı. Göktaş, "O anda kendimi kaybettim ve hatırlamıyorum. 5 dakika sonra kendime geldiğimde ne yaptığımın farkına vardım. Çocuklarım yerde kanlar içinde yatıyordu. Onları gördüğümde silahımı kafama dayadım ve tetiğe bastım, mermim bittiğini gördüm" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Of ilçesi Uluağaç Mahallesi'nde geçtiğimiz salı günü saat 16.00 sıralarında Emre Göktaş, evinden bir kilometre ileride bulunan dere kenarında 3 çocuğunu öldürdü.

EŞİYLE AYRI YAŞAMAYA BAŞLAMIŞLAR

Katil zanlısı Göktaş'ın mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Eşinin çalıştığı için aile düzeninin bozulduğunu iddia eden ve çocuklarına kendisinin baktığını söyleyen Göktaş ifadesinde şunları anlattı: "Bir ay önce eşimle tartışma yaşadık. Eşim o sıra polisi arıyordu. Ben de elinden telefonu almak isterken elimden kayan telefon başına çarpmıştı. Eşim bu durum sonrası hastaneye giderek darp raporu aldı. Raporla birlikte polise giderek benden şikâyetçi oldu. O gece çocuklarımla birlikte Uluağaç köyünde beraber kaldık. Ertesi gün çocuklarımı alıp eve giderek eşimi bekledik. Eşim gelince hakkımda 30 gün uzaklaştırma kararı verildiğini söyledi."

ARALARINDA VELAYET VE NAFAKA TARTIŞMASI GEÇMİŞ

Sabah'ın haberine göre uzaklaştırma cezası bittikten sonra eşiyle telefonda görüştüğünü belirten Göktaş, eşinin boşanmak istediğini ve bu konuda kararlı olduğunu ifade ederek, hem çocuklarının velayetini hem de nafaka istediğini söyledi. Göktaş, eşine "Sen çalışıyordun ve evde çocuklara ben bakıyordum. Sen velayeti bana ver, ben senden nafaka istemiyorum." şeklinde yanıt verdiği kaydetti.

"BENDEN SOĞUDUKLARINI DÜŞÜNDÜM"

Katil zanlısı Göktaş, olay günü kızı Yaren'i aradığını, Yaren'in ise "Yanına gelmek istemiyorum" dediğini iddia ederek; "Bu benim çok zoruma gitti. Çocuklarımın annesi tarafından dolduruşa getirildiğini ve benden soğuduklarını düşündüm. Kızım Yaren'i ikna ettikten sonra eşim, çocukları Of merkeze getirdi.

"KENDİMİ KAYBETTİM"

Çocuklarımı aldıktan sonra Uluağaç'taki köyümüze çıktık. Çocuklarım bir süre evde yanımda zaman geçirdi. Sonra canlarının sıkıldığını söylediler. Onlarla birlikte gezmeye çıktık. Çocuklarla birlikte dere yatağı istikametine gittik. Bir süre sonra eve dönmeye karar verdik. Tam eve dönerken o sırada eşimle yaşadığın olaylar aklıma geldi. O anda kendimi kaybettim ve hatırlamıyorum. Sadece bir köpeğin havladığını hatırlıyorum. 5 dakika sonra kendime geldiğimde ne yaptığımın farkına vardım.

"SİLAHI KAFAMA DAYADIĞIMDA MERMİM BİTMİŞTİ"

Çocuklarım yerde kanlar içinde yatıyordu. Onları gördüğümde silahımı kafama dayadım ve tetiğe bastım, mermim bittiğini gördüm. Jandarmayı arayarak kendimi ihbar ettim. Çocuklarımı çok seviyordum. Eşimle yaşadığım olaylardan dolayı ilaç tedavisi gördüm. Tedavi olmak istiyorum." dedi.

Göktaş, dün de tutuklanıp konulduğu cezaevinde intihara kalkışmış, görevliler tarafından son anda hastaneye kaldırılmıştı.

3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti

Trabzon, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti - Son Dakika
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