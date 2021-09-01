3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Trabzon'un Of ilçesinde önceki gün meydana gelen olay, Türkiye'yi yasa boğdu. Camide imam olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre Göktaş, "Benden soğudular" dediği 3 küçük kızını, silahla öldürdü. Olayın ardından yakalanan Göktaş, bugün güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.
Evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş (36), jandarmada tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye götürüldü. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına götürülen Göktaş'a çelik yelek giydirildiği görüldü.
Rize'de bir camide müezzin olarak görev yapan Emre Göktaş'ın, 2 ay önce Trabzon'un Of İlçe Müftülüğü'ne tayin olduğu, zaman zaman çeşitli camilerde imamlık görevlerinde de bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: DHA
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