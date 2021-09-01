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3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika

3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi

01.09.2021 16:26

Trabzon'da kızları Yaren, Hiranur, ve Elif Göktaş'ı evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesinde başlarına silahla ateş edip öldüren imam Emre Göktaş, sorgusu sonrası üzerine çelek yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, Göktaş'a yönelik olası bir saldırıyı engellemek için de güvenlik önlemi aldı.

Trabzon'un Of ilçesinde önceki gün meydana gelen olay, Türkiye'yi yasa boğdu. Camide imam olarak görev yapan 36 yaşındaki Emre Göktaş, "Benden soğudular" dediği 3 küçük kızını, silahla öldürdü. Olayın ardından yakalanan Göktaş, bugün güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildi.

3 kızını öldüren imam, adliyeye çelik yelek ve güvenlik önlemleriyle götürüldü

ÇELİK YELEK GİYDİRİLDİ

Evlerinin bir kilometre uzağındaki çay bahçesine götürdüğü kızları Yaren (11), Hiranur (7) ve Elif Göktaş'ı (4) tabancayla başlarına ateş edip öldüren cami imamı Emre Göktaş (36), jandarmada tamamlanan sorgusunun ardından adliyeye götürüldü. Geniş güvenlik önlemleri altında adliye binasına götürülen Göktaş'a çelik yelek giydirildiği görüldü.

3 kızını öldüren imam, adliyeye çelik yelek ve güvenlik önlemleriyle götürüldü

TAYİNİ YENİ ÇIKMIŞ

Rize'de bir camide müezzin olarak görev yapan Emre Göktaş'ın, 2 ay önce Trabzon'un Of İlçe Müftülüğü'ne tayin olduğu, zaman zaman çeşitli camilerde imamlık görevlerinde de bulunduğu öğrenildi.

3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi

Güvenlik Önlemleri, Hisarcık, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kızını silahla öldüren cami imamı, güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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