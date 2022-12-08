Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurup katleden cani müezzine mahkemede son sözleri soruldu: Ne karar verilecekse razıyım - Son Dakika
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Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurup katleden cani müezzine mahkemede son sözleri soruldu: Ne karar verilecekse razıyım

08.12.2022 16:39

Trabzon'da geçtiğimiz yıl yaşları 10, 7 ve 4 olan üç kız çocuğunu tabancayla vurarak korkunç bir olaya imza atan müezzin Emre Göktaş'ın 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Diyecekleri sorulan Göktaş, "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum. Ekleyeceğim yoktur." dedi.

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2021'de, kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen baba Emre Göktaş tutuklanmıştı. Davanın iddianamesinde, sanık Emre Göktaş'ın, kızları Yaren, Hiranur ve Elif Beyza Göktaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

3 kızını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen babanın yargılanmasına devam edildi. Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre Göktaş, bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısında

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, sanık Göktaş'ın avukatının, önceki celse müvekkilinin "cezai ehliyetinin tam" olduğuna ilişkin rapora itirazı üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenen raporun beklenmesini talep etti. Savcı, sanığın tutukluluk halinin de devamını istedi.

"NE KARAR VERİLECEKSE RAZIYIM"

Diyecekleri sorulan sanık Emre Göktaş ise adli tıp kurumu raporunun beklenmesini istediğini belirterek, "Ne karar verilecekse razıyım. Saygı duyuyorum. Ekleyeceğim yoktur." dedi.

Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdığı sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen raporun beklenmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

Trabzon'da 3 kızını tabancayla öldürdüğü iddia edilen baba hakim karşısında
Kaynak: AA
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Son Dakika 3. Sayfa Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurup katleden cani müezzine mahkemede son sözleri soruldu: Ne karar verilecekse razıyım - Son Dakika

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