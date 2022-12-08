Cumhuriyet savcısı, sanık Göktaş'ın avukatının, önceki celse müvekkilinin "cezai ehliyetinin tam" olduğuna ilişkin rapora itirazı üzerine, İstanbul Adli Tıp Kurumundan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenen raporun beklenmesini talep etti. Savcı, sanığın tutukluluk halinin de devamını istedi.

Of ilçesine bağlı Uluağaç Mahallesi'nde, 31 Ağustos 2021'de, kızları Yaren (10), Hiranur (7) ve Elif Beyza Göktaş'ı (4) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen baba Emre Göktaş tutuklanmıştı. Davanın iddianamesinde, sanık Emre Göktaş'ın, kızları Yaren, Hiranur ve Elif Beyza Göktaş'ı öldürdüğü gerekçesiyle "kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

Kaynak: AA

Adli Tıp, İstanbul, Trabzon, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Trabzon'da 3 kızını tabancayla vurup katleden cani müezzine mahkemede son sözleri soruldu: Ne karar verilecekse razıyım - Son Dakika

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