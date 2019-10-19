Son Dakika Haberleri: 3.Köprü'nün üzerinden süzülen sis havadan görüntülendi
Son Dakika Güncel 3.Köprü'nün üzerinden süzülen sis havadan görüntülendi

3.Köprü'nün üzerinden süzülen sis havadan görüntülendi

1 saat önce

Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprü'sü havadan görüntülendi.

Sis içinde kaybolan Yavuz Sultan Selim Köprü'sü havadan görüntülendi. Sisin adeta bulutların üzerinde süzülmesi masalsı görüntüler oluşturdu.

Sarıyer'de Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün üzerinde sisin süzülmesi kendine hayran bıraktı. Havadan çekilen görüntülerde, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde süzülen sis bazı yerlerde daha yoğun görülürken bazı yerlerde yoğunluğun azaldığı görüldü. Yoğun sis nedeniyle kara, hava ve deniz ulaşımında sabah saatlerinde aksaklık yaşanırken, öğle saatlerinde ise yoğunluk azaldı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

3.Köprü'nün üzerinden süzülen sis havadan görüntülendi

Yavuz Sultan Selim, Sarıyer, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:30 Kaynak: İHA
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