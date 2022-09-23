3 KORUCUNUN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIDA YER ALAN TERÖRİST HAVALİMANINDA YAKALANDI

YÜKSEKOVA'da 2016 yılında iş makinelerinin güvenliği sağlayan üç köy korucusunun şehit edildiği saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri olduğu belirlenen Rıdvan Hozman, İstanbul Havalimanı polisi tarafından yakalandı. Polise sahte kimlik ibraz eden teröristin gerçek kimliği parmak izi kontrolünde ortaya çıktı.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı denetimlerde risk analizi uygulaması kapsamında, 19 Eylül'de akşam saatlerinde Ankara'da İstanbul'a gelen bir yolcudan şüphelendi. Güvenlik kameralarından takibe alınan yolcu, terminal çıkışında taksi beklerken polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde Mehmet Sadık Hozman adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğunu değerlendiren ekipler, şüpheliyi parmak izi kontrolüne götürdü. Detaylı incelemede şüphelinin 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iş makinelerinin güvenliği sağlayan 3 köy korucusunun şehit edildiği terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden Rıdvan Hozman olduğu anlaşıldı. PKK Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan Hozman göz altına alındı. Mahkemeye sevk edilen Hozman'ın tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi