3 köy ve 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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3 köy ve 1 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
6 saat önce
Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.
Kars'ta, 3 köy ve 1 mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantina altına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bazı köyler ve bir mahallenin karantina altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Dağpınar Beldesi Merkez Mahallesi, Digor ilçesine bağlı Türkmeşen köyü, Susuz ilçesine bağlı Erdağı köyü ile Kağızman ilçesine bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmış olup belirtilen yerleşim yerlerine giriş çıkışlar durdurulmuştur."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 05:17 Kaynak: AA
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