3.Kral Midas Öykü Yarışması'nın ödülleri verildi - Son Dakika

Mehmet Fırat Pürselim, Polat Özlüoğlu, Münevver İzgi, Zerrin Saral, Dilek Üstündağ'dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesini yaptığı yarışmada; Birincilik Ödülünü: Elif Derviş, İkincilik Ödülünü:Lütfiye Nazlı Akın,Üçüncülük Ödülünü:Hakan Cucunel, Jüri Özel Ödülünü: Buket Uçar, Eskişehir Sanat Derneği Ödülünü: Dilek Özcan, Başarı Ödüllerini: İ.Usame Yördem, Özge Bayer, Meliz Elendil, Gül Parlak, Gürcan Banger kazandılar.Ödül töreninde konuşan dernek başkanı Şehabeddin Tosuner " Anadolu topraklarında bizden önce280 uygarlık gelip geçti, kültürlerin birbirine karışarak Anadolu kültürünü oluşturdu ve bizleri mayaladığını biliyoruz. Frigler bunlardan biridir. Friglerin Midas diye kralları vardır. Kral Midas renkli bir kraldır ve hakkında oyunlar, romanlar yazılan ve hala, her tuttuğu altına dönüşen, eşşek kulaklı olduğu gibi efsanelerle anlatılır.Onun adında"Midas" diye otomobil modeli var. En pahalı kravatın markası "Midas"tır."Midas" diye parfümeri vadır. Eskişehir Sanat Derneği'mizin Amblemi "Friglerin yaptığı , bu gün ülkemizin en büyük yazılı kayasıdenilen "Midas Anıtı"dır.Kral Midas, Yunus Emre'miz, Nasreddin Hoca'mız kadar bizimdir" diye konuştu