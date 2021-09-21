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3 kripto yatırımcısının 2'si, uzun vadeli yatırımın peşinde - Son Dakika

3 kripto yatırımcısının 2'si, uzun vadeli yatırımın peşinde

21.09.2021 11:03
3 kripto yatırımcısının 2'si, uzun vadeli yatırımın peşinde, System.String[]

Kripto karşılaştırma şirketi CryptoBuyer.com tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 8 kripto yatırımcısından yalnızca biri piyasa iniş-çıkışlarında aktif olarak işlem yapmaya çalışıyor.

Kripto karşılaştırma şirketi CryptoBuyer.com tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, 8 kripto yatırımcısından yalnızca biri piyasa iniş-çıkışlarında aktif olarak işlem yapmaya çalışıyor. Yatırımcıların üçte ikisi "satın al ve HODL" stratejisini izlerken, 7 yatırımcıdan biri eğlence amaçlı yatırım peşinde olduğunu söylüyor.

Chainalysis tarafından yayınlanan "2021 Küresel Kripto Benimseme Endeksi"ne göre, son 12 ayda dünya çapında kripto kullanımı yüzde 881 arttı. Türkiye'de ise kripto işlem hacimleri, 2020'nin aynı dönemine kıyasla 5 kat artış gösterdi. Gelişmiş piyasalardaki kurumsal yatırımcılar, 2021 yılının başında ilk büyük ölçekli kripto alımlarını gerçekleştirirken, CryptoBuyer.com da kripto piyasalarındaki yatırım hedeflerini mercek altına aldı.

YÜZDE 68'İ UZUN VADELİ YATIRIM YAPMA DÜŞÜNCESİNDE

Kripto karşılaştırm şirketi tarafından yapılan araştırmaya göre 2021 yılında kripto satın alan yatırımcıların yüzde 68'i uzun vadeli bir yatırım yapma düşüncesindeydi. Buna karşılık yatırımcıların yüzde 14'ü sadece eğlence için kripto satın alırken, yalnızca yüzde 12'si piyasanın iniş-çıkışlarında aktif olarak işlem gerçekleştirmeye çalıştı. Harcamak veya transfer etmek amacıyla kripto satın alanların oranı ise gözardı edilebilir düzeyde. Şirket, Eylül ayının ilk yarısında bin 256 yatırımcısının katılımıyla düzenlediği anketin, "Kripto yatırımcılar genelde kısa vadeli spekülatördür" diyen yaygın görüşün doğru olmadığını kanıtladığını açıkladı.

BALİNALAR CANI PAHASINA TUTUNUYOR

Şirketin kurucusu Stéphane Bottine, "Dogecoin, GameStop ve meme tabanlı hisse senetleri 2021'de ses getirirken, çoğu kripto yatırımcısı uzun vadeli bir 'satın al ve HODL' stratejisi izliyor. Türkçeye "Canın pahasına tutun" olarak çevrilen "Hold On for Dear Life" ifadesinin kısaltması olarak kullanılan bu basit strateji, piyasa hareketlerini al-sat ile değerlendirmeye çalışmayan, kripto satın alıp uzun yıllar boyunca elde tutma eğilimini temsil ediyor. Balinalar olarak bilinen büyük kripto para yatırımcıları bu stratejiyi mükemmel bir şekilde uygulayarak, Bitcoin fiyatları düştüğünde daha çok satın alıyor" dedi.

"KRİPTO UZUN VADELİ BİR DEĞER SAKLAMA ARACI"

Bu basit stratejinin inanılmaz boyutta getiri sağladığına dikkat çeken Bottine, ilk çıkışından bugüne Bitcoin'in fiyatında her yıl ortalama yüzde 449 büyümeyle 5 kat artış görüldüğünü söyledi. Bottine, sözlerine şöyle devam etti:

"Bitcoin sınırlı bir arza sahip olduğundan, piyasaya daha fazla kişi girdikçe fiyatı zamanla keskin bir şekilde yükseldi ve talebi artırdı. Bu bulgular, kısa vadeli oynaklığına rağmen kriptonun uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak çekiciliğinin altını çiziyor."

Gelişmiş piyasalardaki kurumsal yatırımcıların, 2021 yılının başında ilk büyük ölçekli kripto alımlarını gerçekleştirdiğini söyleyen Stéphane Bottine, "Enflasyon ve faiz oranlarına bakıldığında, kripto paralar için yatırım zemininin hiç bu kadar müsait olmadığını söyleyebilirim" diyerek sözlerini sonlandırdı.


3 kripto yatırımcısının 2'si, uzun vadeli yatırımın peşinde

Türkiye, Bitcoin, Yatırım, Kripto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 kripto yatırımcısının 2'si, uzun vadeli yatırımın peşinde - Son Dakika


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