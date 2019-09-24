Son Dakika Haberleri: 3 kruvaziyer, kuşadası'na 2 bin 630 turist getirdi
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3 kruvaziyer, kuşadası'na 2 bin 630 turist getirdi

1 saat önce

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana bu sabah 3 kruvaziyer gemisi demir attı.

3 kruvaziyer, kuşadası'na 2 bin 630 turist getirdi, System.String[]

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana bu sabah 3 kruvaziyer gemisi demir attı. Liman Genel Müdürü Aziz Güngör, "Üç kruvaziyer gemisiyle 2 bin 630 ve 1500 personel kente geldi" dedi.

Kruvaziyer turizminin önde gelen limanlarından Kuşadası Limanı'na bu sabah, Bahama bayraklı 'Wind Star', Malta bayraklı 'Celestyal Olympia' ve Bahama bayraklı 'Seven Seas Voyager' isimli 3 kruvaziyer gemisi yanaştı. Gemilerden inen çoğunluğu Amerikalı yolcuların bir kısmı otobüslerle Efes ve Meryem Ana Evi turuna katıldı. Tur programına katılmayanlar ise ilçe merkezini gezip, alışveriş yapmayı tercih etti.

Liman Genel Müdürü Aziz Güngör, "Üç kruvaziyer gemisiyle 2 bin 630 ve 1500 personel kente geldi. Bu yılın ilk 9 ayında 150 gemi ile 142 bin 648 yolcu kenti ziyaret etti. Ayrıca 359 feribot ile 64 bin 211 yolcu da kente uğradı" dedi. Yılın son 3 ayında 48 kruvaziyer gemisiyle birlikte 57 bin 552 gemi yolcu ayrıca 123 feribotla 10 bin 645 yolcunun ilçeye gelmesini beklediklerini kaydetti.

Kuşadası, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:37 Kaynak: DHA
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