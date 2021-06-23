Üye Girişi
3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika

3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti

23.06.2021 08:57
3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti, System.String[]

Konya'da iki katlı müstakil evde çıkan yangında 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş hayatını kaybetti.

Konya'da iki katlı müstakil evde çıkan yangında 4 yaşındaki ikiz kız kardeşler ile 2 yaşındaki küçük kız kardeş hayatını kaybetti.

Yangın, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı 2 katlı evin çocukların kaldığı üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alt katta kalan anne babanın yangını fark edememesi ve komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangında çöken evin üst katındaki bölümünde kalan ikizler Ayşe El İsmail (4) ve Fatma El İsmail (4) ile küçük kız kardeş Nuran El İsmail'i (2) sıkıştığı yerden çıkardı. Hayatını kaybeden çocukların cansız bedeni ambulansla hastane morguna kaldırıldı.

Çocukların hayatını kaybettiğini öğrenen aile ise polis tarafından güçlükle sakinleştirildi. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışması devam ederken; baba Cihat El İsmail'in (23) geçimini kağıt ve plastik toplayarak sağladığı ve maddi durumlarının kötü olduğu öğrenildi. Yangının, ilk belirlemelere göre ısınmak için yakılan elektrikli sobadan çıktığı tahmin ediliyor. Öte yandan, yangını gören vatandaşlar ise olanları seyretmek için çevrede yoğunluk oluşturdu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye uyruklu komşular, yangının anne baba aşağıda oturduğu sırada çıktığını ve yangını komşuların fark ederek bildirdiğini söyledi.

(Mustafa Yılmaz - Ramazan Çetin/İHA)

3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti
3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti
3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti
3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti
3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti
3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti
3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti
3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti

İtfaiye, Suriye, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda 10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı 09:48 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi 09:34 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi
Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı 09:26 Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı 08:14 HDP binasına yapılan saldırıda Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı 07:43 Mehmetçik kendini siper etti! Arkadaşları zarar görmesin diye bombayı iki ayağının arasında patlattı
48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti 00:30 48 yaşındaki Gülben Ergen, aynanın karşısına siyah mayosuyla geçti Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı 23:06 Berrak Tüzünataç'la yollarını ayıran Uraz Kaygılaroğlu, yeni aşka yelken açtı

Son Dakika Haberleri
10:08 Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı
10:03 Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda
09:52 Sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim ve Şenol Güneş'in 'zamlanan' maaşı şaşkınlık yarattı
09:47 Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'ın yakalanmasında, masaj salonu ayrıntısı ortaya çıktı
09:45 BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı
09:33 Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yiyen AK Partili başkan özür diledi
09:31 Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi
09:27 Çin'de görülen ve bir UFO'ya ait olduğu iddia edilen üçgen cisim tartışma yarattı
09:26 Delta varyantıyla ilgili uzmandan korkutan uyarı: Tüm varyantların en bulaşıcısı
09:07 Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar
Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı Mesut Özil, kayınvalidesine 12 milyon TL'lik jest yaptı         
10:08
Sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim ve Şenol Güneş'in 'zamlanan' maaşı şaşkınlık yarattı Sıfır çeken Milli Takım'a dağıtılan prim ve Şenol Güneş'in 'zamlanan' maaşı şaşkınlık yarattı         
09:52
BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı         
09:46
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar Ali Koç'tan Mesut Özil'e uyarı: Taraftar kimsenin geçmişine bakmaz, ıslıklar         
09:08
Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi? Ali Babacan iddiaları yalanladı: Gelecek Partisi'yle DEVA Partisi birleşecek mi?         
07:49
Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı Sürpriz isim adaya veda etti! Survivor 2021'de yarı final öncesi eleme heyecanı yaşandı         
07:41
Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti Sergen Yalçın anlaşmasında dikkat çeken detay! Feyyaz Uçar, yönetimle görüşmesi için ikna etti         
23:23
Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti Arabasında defalarca cinsel ilişkiye girdiği öğrencisine fırlattığı makas her şeyi ifşa etti         
22:24
Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı Siyah mayosuyla objektiflere takılan Nurgül Yeşilçay'ın fazla kiloları gözden kaçmadı         
22:00
Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı Karar merakla bekleniyor! Yıllarca tecavüz ettiği üvey kızını hamile bırakıp, evlenmeye zorladı         
21:55
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü         
21:16
37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı 37 bin yasak veriyi izinsiz indiren öğretmen gözaltına alındı         
21:11
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride         
19:50
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor         
16:12
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 10:22:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 küçük kız kardeş müstakil evde çıkan yangında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement