3 Küçük Kızını Metro Raylarına Bıraktı

BAYRAMPAŞA'da bir baba üç küçük kızını raylara bıraktı.

BAYRAMPAŞA'da bir baba üç küçük kızını raylara bıraktı. Metro gelmeden güvenlik görevlileri müdahale ederek küçük kızları raydan aldı.



Bayrampaşa Kocatepe Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 3 küçük kızıyla istasyona gelen bir kişi, çocuklarını raylara bıraktı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen kişi, kimsenin çocukların yanına yaklaşmasına izin vermedi. İstasyondaki görevliler metro gelmeden enerjiyi kesti. Güvenlik görevlileri müdahale ederek çocukları raydan aldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de bu kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişi, 3 çocuğu ile birlikte polis aracına bindirileceği sırada, "Beni gelin götürün, konuşturun" dedi. Gözaltına alınan kişi emniyet müdürlüğüne götürülürken çocukların da koruma altına alındığı öğrenildi.







BAYRAMPASA'DA BIR BABA UC KUCUK KIZINI RAYLARA BIRAKTI. METRO GELMEDEN GUVENLIK GOREVLILERI MUDAHALE EDEREK KUCUK KIZLARI RAYDAN ALDI (FOTO: ERSAN SAN ISTANBUL DHA) - İstanbul

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