"3. Kültepe Ekonomi Zirvesi" 7 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel '3. Kültepe Ekonomi Zirvesi' 7 Mart'ta başlayacak - Son Dakika

"3. Kültepe Ekonomi Zirvesi" 7 Mart'ta başlayacak

6 saat önce

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Kültepe Ekonomi Platformu tarafından üçüncüsü düzenlenen "Kültepe Ekonomi Zirvesi" 7-8 Mart'ta Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Kültepe Ekonomi Platformu tarafından üçüncüsü düzenlenen "Kültepe Ekonomi Zirvesi" 7- 8 Mart'ta Kayseri'de gerçekleştirilecek.

Kültepe Ekonomi Platformu ve ASKON Kayseri Şube Başkanı Ali Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, zirvenin Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde düzenleneceğini belirtti.

Tarihsel olarak Anadolu'nun ilk ticaret başşehri olan "Kültepe"nin adıyla düzenlenen üçüncü ekonomi zirvesini 7-8 Mart'ta gerçekleştireceklerini kaydeden Özcan, "Projemizin özü yerli ve milli bir ekonomik platform oluşturarak ülkemize katkıda bulunmaktır. Bu zirve özelde ülkemizin genelde ise dünyanın ortak bir değeri olacaktır. Bu bağlamda yapacağımız üçüncü zirve için hazırlıklarımızı tamamladık." ifadelerini kullandı.

Ali Özcan, Kayseri, Ekonomi, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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