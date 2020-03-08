3. Kum Enduro Yarışları Antalya'da sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor 3. Kum Enduro Yarışları Antalya'da sona erdi - Son Dakika Spor

3. Kum Enduro Yarışları Antalya'da sona erdi

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 3. Kum Enduro Yarışları tamamlandı.

3. Kum Enduro Yarışları Antalya'da sona erdi, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen 3. Kum Enduro Yarışları tamamlandı.

Kumluca Belediyesinin destekleriyle Kumluca Motosiklet Sporları Kulübünce organize edilen yarışlarda, farklı illerden 80 sporcu mücadele etti.

Kum Mahallesi Motor Yarışları Pisti'nde düzenlenen etkinlik, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Turgut Burkay Korkmaz anısına gerçekleştirildi.

Farklı kategorilerde yapılan yarışlarda sporcular, kum pistte motosiklet hakimiyetini sağlamakta güçlük çekti. Zaman zaman kazaların meydana geldiği organizasyonda sporculara sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, enduro ve motokros yarışlarında ilçenin bir marka olduğunu vurgulayarak, "Biz bu sporun güvenli ortamlarda yapılmasını istiyoruz. İlçemizde enduro ve motokros pistimiz var. Kasım ayında burada motokros yarışları yapılacak." ifadelerini kullandı.

Kategorilerine göre "Hobi-1"de Doğukan Durukan, "Hobi-2"de Tayfun Yüksek, "Veteran"da Bilal Akın, "Ustalar"da Kemal Ulusoy, "Prestij"de Emre Coşar ve "Genel GP"de ise Bayram Uysal birinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları törenle verildi.

Motosiklet, Kumluca, Antalya, İdlib, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 06:40 Kaynak: AA
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