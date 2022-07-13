3 kuşak aynı tezgahta kasket üretiyor

Ankara'nın köklü ticaret bölgelerinden Samanpazarı'nın en eski iş yerlerinden Bozdağ Kasketleri'nin sahibi Ali Bozdağ, oğlu ve torunuyla birlikte mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, kasketçiliğin son sanatkarlarından 83 yaşındaki Ali Bozdağ, Ankara Kalesi'nin eteklerinde Samanpazarı Can Sokak'taki dükkanında ilerlemiş yaşına rağmen oğlu ve torunu ile kasket, şapka, kep, bere gibi ürünler üretmeye devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bozdağ, 1966'dan beri aynı dükkanda, aynı işi sürdürdüğünü belirterek şunları ifade etti:

"Çalışmak beni hep zinde tuttu. İşime hep sahip çıktım. Ankara'ya özgü kasket çeşitleri üzerine üretimler yaptım. Kendi imalatım Samanpazarı modeli ise çok ilgi gördü. Bu model için, 'Kız kaçıran' tabiri kullanılırdı. Spor modeller, sekiz köşeli modeller de ilgi görürdü. Bugün ise 3 kuşak birlikte tezgah başında olmak bana büyük keyif veriyor. Son kasketçilerdeniz artık."

Bozdağ, meslekte işçilik, tecrübe ve el becerisinin önemli olduğunu vurgulayarak, bir kasket için 40 işlem yapıldığını, mesleğin inceliğini oğlu ve torununa öğrettiğini belirtti.

Kasketçiliğe eski rağbetin olmadığına işaret eden Bozdağ, "Bir kısım insanımız kasketten, şapkadan vazgeçemiyor. Dilerim, 3 kuşak ayakta tutmaya çalıştığımız mesleğimiz kaybolmaz, oğlum ve torunum da benden sonra bu mesleği yaşatmaya devam ederler." ifadelerini kullandı.

"Kendi tarzımı oluşturmak istiyorum"

Ali İhsan Bozdağ da babası Ali Bozdağ'dan yıllar içinde edindiği tecrübeler ışığında öğrendiklerini uygulama fırsatı bulduğunu belirterek, "Ben bu mesleği çocuk yaşlarımda, babamın yanında dükkana gelerek ve çalışarak öğrendim. Babamızdan daha öğrenecek çok şeyimiz var. Kullanım alışkanlıkları değişti ve bir de fabrikasyon kasketler, şapkalar çıkınca bizim mesleğimiz bitme noktasına geldi, ancak babamın yanında kızımla birlikte dükkanımızın başındayız." dedi.

Ali Bozdağ'ın torunu Dilara Bozdağ ise dedesinden iş disiplinini öğrendiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Dededen toruna geçen kasket, şapka, kep üretimi mesleğini ben de dedemin ve babamın destekleriyle yaşatmaya çalışacağım. Yaptığım işi çok seviyorum. Şık ve biraz daha günümüz popüler model ve renkler, hem erkek hem de kadınlar için kullanışlı kasket, şapka türü tasarımlar üzerinde çalışıyorum. Dedemden ve babamdan öğrendiklerim doğrultusunda kendimden de dokunuşlar katarak aynı dedeminki gibi kendime özgü tarzımı oluşturmak istiyorum."