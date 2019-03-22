3. Kuşak Şeşen'den Büyük Amcası İlhan Şeşen'e Hediye!..
1 saat önce
Yalın'ın yorumladığı, albümün beğeni toplayan ilk klip şarkısı "Sensiz Olmaz"ın ardından ikinci video klip için yine ince eleyip sık dokuyan İlhan Şeşen; gelen talepler üzerine yeni klip için "Sıcaklardandır"da karar kıldı.
Romantik aşk şarkılarının usta ismi İlhan Şeşen'in en sevilen şarkılarının, başarılı sanatçı dostlarının yorumlarıyla buluştuğu tribute albümü "Hediyem"in ikinci video klibi; albümde Dilhan Şeşen'in seslendirdiği "Sıcaklardandır" şarkısına çekildi.
İLHAN ŞEŞEN'İN TRİBUTE ALBÜMÜ "HEDİYEM"İN 2. VİDEO KLİBİ DİLHAN ŞEŞEN'E EMANET!..
Albümde Grup Gündoğarken'in kurucularından olan Burhan Şeşen'in 21 yaşındaki müzisyen kızı Dilhan Şeşen'in seslendirdiği, İlhan Şeşen imzalı "Sıcaklardandır"; Alpay Vural ve Onur Güney Kumaş'a ait olan dikkat çekici aranjesi ve Dilhan Şeşen'in farklı yorumuyla kısa sürede öne çıkarak büyük beğeni toplamıştı.
"SICAKLARDANDIR"A 'ÜÇÜNCÜ YENİ' YORUM!..
Alternatif müzikte "Üçüncü Yeniler" olarak adlandırılan genç kuşak müzisyenlerin en yeni temsilcilerinden Dilhan Şeşen'in samimi görüntüleriyle dikkat çeken şarkının video klibi; Alman Çeşmesi, Kadıköy, Kapalıçarşı ve Japon Bahçesi'nde 4 kişilik bir ekip tarafından visual fx tekniği ile kaydedilirken; klibin görüntü yönetmeni ve yönetmenliğini Can Özen üstlendi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:47 Kaynak: Bültenler
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