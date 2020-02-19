3 kuşaktır bıçak üretiyorlar - Son Dakika
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3 kuşaktır bıçak üretiyorlar

6 saat önce

Sinop'ta bir aile, İstanbul'da Ermeni bir ustadan öğrendikleri bıçak üretimini 3 kuşaktır devam ettiriyor.

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Sinop'ta bir aile, İstanbul'da Ermeni bir ustadan öğrendikleri bıçak üretimini 3 kuşaktır devam ettiriyor.


Sinop'ta yaşayan 53 yaşındaki Celil Dirican, dedesinden öğrendiği bıçak yapımı işini yaklaşık 45 yıldır sürdürüyor. Bıçak ustası Dirican, bıçakları evinin yanındaki 20 metrekarelik kulübesinde yapıyor. Dirican yeni nesil şef bıçakları, av bıçakları da yapıyor.


Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Celil Dirican, "1942 yılında büyük eniştem Muzaffer Hünertaş çalışmak için İstanbul'a gitmiş. Orada bir Ermeni ustanın yanında çalışmış. Daha sonra dedemler de ona katılmış. 1959 yılına kadar dedemlerle birlikte bıçak yapmışlar. Daha sonra 1959 yılında dedem Sinop'a gelmiş ve bizim Sinop'taki bıçak serüvenimiz başlamış" dedi.


Aile olarak 1959 yılında başladıkları bıçak üretimine devam ettiklerini anlatan Dirican, "Yıllarca Sinop'a has yöresel bıçaklar yaptık. Şimdi biraz daha fantezi bıçaklara yöneldik. Yeni nesil şef bıçakları, av bıçakları yapıyoruz. Günde en fazla 5 bıçak yapabiliyorum" diye konuştu.


Bıçak yapımı hakkında bilgi aktaran Dirican, "Önce çeliği alırız. Model veririz. Daha sonra soğuk ve sıcak dövme yaparız. Daha sonra taşlama, sulama, ağız açma, sap takma işlemleri yaparız. Yaptığım ürünlerin fiyatları ise bıçağına göre 25 TL'den 500 TL'ye kadar çıkıyor" şeklinde konuştu. - SİNOP

İstanbul, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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