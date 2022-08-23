3 kuyumcuyu soyan hırsız kamerada - Son Dakika
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3 kuyumcuyu soyan hırsız kamerada

23.08.2022 21:15

3 kuyumcuyu soyan hırsız kamerada Kuyumcudan 5 çeyrek ve 1 tüm altın çalan hırsız güvenlik kamerasınca görüntülendi Adana'da 3 kuyumcudan 5 çeyrek ve 1 tüm altın çalan hırsız yakalandı.

3 kuyumcuyu soyan hırsız kamerada

Kuyumcudan 5 çeyrek ve 1 tüm altın çalan hırsız güvenlik kamerasınca görüntülendi

ADANA - Adana'da 3 kuyumcudan 5 çeyrek ve 1 tüm altın çalan hırsız yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı zamanlarda üç farklı kuyumcudan toplamda 5 çeyrek ve 1 tüm altın çalan şüphelinin Mustafa B. olduğunu tespit etti. Ekipler, adresi belirlenen Mustafa B.'yi düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli, buradaki ifadesinde suçlamaları kabul etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Mustafa B.'nin hırsızlık anlarının görüntüleri iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kuyumcuları altın alma bahanesiyle oyaladığı, zarf verdiği görülen şüphelinin, altınlara kurdele takıp ardından çalıp kaçması dikkat çekti.

YORUMLAR
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Adana'da 3 kuyumcuyu soyan hırsız yakalandı Adana'da 3 kuyumcuyu soyan hırsız yakalandı 5 milyon 505 bin adet kaçak makaron ele geçirildi 5 milyon 505 bin adet kaçak makaron ele geçirildi
Kaynak: İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 3 kuyumcuyu soyan hırsız kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: 3 kuyumcuyu soyan hırsız kamerada - Son Dakika
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