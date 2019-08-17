Son Dakika Haberleri: 3. Kuzca Söğüt Cuması Şenlikleri
Son Dakika Güncel Haber

3. Kuzca Söğüt Cuması Şenlikleri

30 dakika önce

Kumluca ilçesinde 3. Kuzca Sögüt Cuması Şenlikleri yapıldı.

3. Kuzca Söğüt Cuması Şenlikleri, System.String[]
Kumluca ilçesinde 3. Kuzca Sögüt Cuması Şenlikleri yapıldı.
Kuzca Mahallesince organize edilen şenliklere CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Erol Uysal, CHP İlçe Başkanı Fahretdin Karaöz ile vatandaşlar katıldı.
Milletvekili Arı, şenliklerin amacının birlik ve bütünlüğü sağlamak olduğunu söyledi. Şenlikler ile insanların bir araya gelerek hasret giderdiğine dikkati çeken Arı, farklı siyasi düşüncüleri bir kenara bırakarak memleketleri için festivalde buluştuklarını kaydetti.
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu da yayla şenlikleriyle mahalle halkını kaynaştığını ve esnafın da ekonomik olarak kalkındığını belirtti.
Köleoğlu, festival ile mahallenin tanınırlığının arttığına işaret etti.
Katılımcılara yemek ikram edildiği şenlikte yöresel sanatçılar da konser verdi.
Mustafa Köleoğlu, Milletvekili, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı
Adli yıl açılışına katılmayan 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi yağmurun en çok soruna yol açtığı yerleri açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 19:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3. Kuzca Söğüt Cuması Şenlikleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]