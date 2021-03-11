3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1 - Son Dakika

3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1

11.03.2021 16:58
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1, System.String[]

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta mücadelesinde Arnavutköy Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 22. hafta mücadelesinde Arnavutköy Belediyespor, Nevşehir Belediyespor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

Stat: Bolluca

Hakemler: Abdulbaki Ayyıldız xx, Abdullah Melih Karaduman xx, Mustafa Kırbaş xx

Arnavutköy Bld.: Mehmet Bayram xx, Doğukan Çevik xx, Onur Ural xx, Okan Duran xx, Ferhat Uysal xx (Murat Torun dk. 85 ?), İdris Güneş xxx, Aykut Sarıdoğan xx, Osman Bayrak xxx,, Tunahan Birinci xx (Muhammed Raşit Şahingöz dk. 63 xx), Umut Aydın xxx, Ozan Karabacak xxx (İlyas Sarı dk. 88 ?)

Teknik Direktör: Sinan Bayraktar

Nevşehir Bld.: Onur Behiç Özalgan xx, İsmail Hachafızoğlu x, Erhan Karayer x, Furkan Mızrak x (Ahmet Eren dk. 66 x), Fatih Kıran x, İlyas Ural x (Mehmet Kaan Türkmen dk. 85 ?), Efe Can Çölbekler xx, Mustafa Coşkun x, Muhammed Furkan Işık xxx, Vedat Erçin x, Hamza Küçükköylü x (Buğra Temel dk. 55 x)

Teknik Direktör: Yusuf Tokuş

Goller: Ozan Karabacak (dk. 66), Umut Aydın (dk. 76) (Arnavutköy Bld.), Muhammed Furkan Işık (dk. 82) (Nevşehir Bld.)

Sarı kartlar: Mehmet Bayram, İlyas Sarı (Arnavutköy Bld.), Vedat Erçin, Efe Can Çölbekler, Mustafa Coşkun (Nevşehir Bld.) - İSTANBUL

3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1
3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1

Mehmet Bayram, Murat Torun, Nevşehir, Bolluca, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 3. Lig 1. Grup: Arnavutköy Bld.: 2 Nevşehir Bld.: 1 - Son Dakika Spor


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